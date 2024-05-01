تبدأ من 400 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل علي الحجار في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب علي الحجار، لتقديم الحفل المقام بمناسبة عيد الربيع، يوم 17 مايو الحالي.

المطرب علي الحجار، يقدم باقة من أجمل أغانيه في الحفل، المقرر إقامته في جامعة مصر في 6 أكتوبر.

تتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 400، و 600، و 800، و 1000 جنيه.

المطرب الكبير، أحيا يوم 28 أبريل الماضي حفله الثاني، ضمن سلسلة حفلات 100 سنة غنا، التي يقدمها على المسرح الكبير في دار الأوبرا.

وقدم علي الحجار، مجموعة من أعمال الموسيقار محمد فوزي، تولى إعادة توزيعها موسيقيا الموزع احمد شعتوت.

وشارك في تقديم أغاني الحفل المطرب مصطفى قمر، والمطربة نادية مصطفى، و تولى قيادة الاوركسترا المايسترو ياسر صادق.

وكشف المطرب علي الحجار، عبر صفحته في موقع فيسبوك عن إذاعة الحفل، الذي أقيم ضمن سلسلة مشروعه " 100 سنة غنا"، عبر قناة الحياة، بمناسبة عيد الربيع.