لأول مرة.. عائشة بن أحمد تكشف كواليس تعاونها مع هاني خليفة كممثل ومخرج في"بدون سابق إنذار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعربت الفنانة عائشة بن أحمد، عن سعادتها بردود الأفعال القوية حول مسلسل "بدون سابق إنذار"، لافتة إلى أنه عمل توعوي يهم كل أسرة، لأنه لأول مرة يتناول إصابة الأطفال بالأورام الخبيثة.

وقالت عائشة، خلال لقائها ببرنامج It's Showtime المذاع على شاشة قناة الحياة، إنها كانت تتمنى التعاون مع المخرج هاني خليفة من قبل ولكن لم تتاح لها الفرصة، مشيرة إلى أن مسلسل بدون سابق إنذار جمعها معه كمخرج وممثل فى وقت واحد والتي جاءت عن طريق الصدفة "مكنش المفروض هيمثل دي جت صدفة وقولناه تعالى بقى لمنطقتنا وهو ممثل شاطر ومخرج عبقري".

وأشارت إلى أنها جمعتها كيميا كبيرة مع الفنان آسر ياسين وخاصة أنهما تجمعهما نفس المدرسة في التمثيل وكانوا يدعمون بعضهم أثناء تصوير مشاهد الماستر سين، مشددة على الموهبة الكبيرة للطفل سليم الذي لفت الأنظار وكان هدف المسلسل هو تعاطف الجمهور معه.

وأوضحت، أن المسلسل تضمن العديد من مشاهد الماستر سين لها من بينهم مشهد المواجهة مع آسر ياسين ولحظة اكتشاف إصابة ابنهما بمرض السرطان، بالإضافة لمشهد اللعب مع الطفل سليم والذى جعلها تبكي أثناء قراءة السيناريو. مسلسل "بدون سابق إنذار" من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، اسلام حافظ، نهال عنبر، وآخرين من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمى كفارنة.