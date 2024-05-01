الفنان أحمد كمال يتحدث عن زواجه من عبلة كامل ومشواره الفني مع إيمان أبو طالب الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفنان القدير أحمد كمال، ضيفا في حلقة جديدة مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض، مساء الجمعة المقبل.

وفي الحلقة الجديدة يتحدث الفنان القدير ويكشف العديد من الأسرار عن مشواره الفني ورؤيته لما يدور في الوسط فنيًا.

ويرد كمال، على سؤال الإعلامية إيمان أبوطالب بشأن زواجه مع الفنانة القدير عبلة كامل.

وأوضح كمال، أن أي فنان يمثل في حياته ويصطنع، يفشل أمام الكاميرا، كما كشف تفاصيل تدريبه العديد من الفنانين في بداية مشوارهم، من بينهم أحمد الفيشاوي ونيللي كريم وباسم سمرة وغيرهم.

وقال "كمال" في الحلقة: "حنان مطاوع في بداياتها تدي انطباع إنها ضعيفة بس هي كانت عندها إصرار قوي جدا ومركزة أوي".

وأكد كمال، أن الفنانة ريهام عبدالغفور والفنانة منة شلبي، جرى اختبارهما عبر مشوار طويل من التمثيل، وحققا نجاحا كبيرا.

وأضاف كمال: "قد أعلن اعتزالي في أي وقت، وما يقدمه مسرح مصر لا علاقة له بالمسرح".

يذاع برنامج بالخط العريض، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة.