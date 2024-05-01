"لم نستفد بلاعب".. هكذا علق الحلفاوي بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على فوز فريق الأهلي على فريق الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "الثلاث نقاط للأهلي.. مبروك.. لم نستفد في ماتش الدوري بلاعب رائع لن يلعب إلا في الدوري (عمر كمال) وواصلنا الضغط على المتاح إفريقيا (هاني) حتى أصيب!".

وأقيمت المباراة على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 2/1 .

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

الوسط: أكرم توفيق، أحد نبيل كوكا، إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز، محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف، عمر الساعي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي، نادر فرج، أحمد الشيخ.

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