صابر الرباعي يعلن اختيار "سيدي منصور" أفضل أغنية في القرن الـ21 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

‎أعلن المطرب صابر الرباعي اختيار أغنية "سيدي منصور" ضمن قائمة أفضل أغاني القرن الـ21 بالعالم العربي ومنطقة شمال أفريقيا، وذلك ضمن استفتاء أجرته مجلة رولنج ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى.

ونشر "صابر الرباعي"، صور من التقرير عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "ضمن استفتاء أجرته مجلة "رولينج ستون" الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، أغنية سيدي منصور تحتل المركز التامن كأفضل أغنية في القرن الـ21 بالوطن العربي وشمال أفريقيا بناء على نسبة المشاهدات والنجاحات التي حققتها الأغنية منذ طرحها عام 2000".

وطرح صابر الرباعي مؤخرًا أغنية "سألت عليكي" من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى.

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