“تعو نغني للقمر”.. مايا دياب تسرق الأنظار بصور “عروس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى أغنية النجمة اللبنانية مايا دياب “عروس” المخصصة للأعراس، بإعجاب كبير من الجمهور منذ صدورها عبر المواقع الموسيقية، إذ يحتلّ فيديو الأغنية مراتب متقدّمة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” محققاً أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد 6 أيام فقط من صدوره.

وتشغل مايا دياب اهتمام الجمهور من صدور الكليب، إذ اقتحمت مايا خلاله حفل زفاف في لبنان على أنغام الأغنية، بعدما حرصت على عدم معرفة العروسين او أي من المعازيم عن حضورها، فتم التنسيق بين فريق عملها وبين منظمي حفل الزفاف لمعرفة الوقت المناسب لحضورها للحرص على التكتم والاحتفاظ بعنصر المفاجأة.

ونشرت مايا دياب في الساعات الماضية صورًا من كواليس استعدادها لإحياء حفل الزفاف، وظهرت فيها بفستان تميّز بقصّة مميّز على شكل شهب نارية عند الصدر والساقين، الأمر الّذي لفت انتباه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت مايا على الصور بكلمات الأغنية قائلةً: “تعو نغني للقمر، ناخدلا احلى صور”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور مايا، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، إذ لاقت إطلالتها في الكليب ردود فعل واسعة.

أغنية “عروس” من كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة وتم تصويرها مع المخرج جو بو عيد الذي رحب فورا بفكرة خوض هذه التجربة المختلفة مع مايا وتصويرها بعفوية .