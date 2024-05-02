رسالة قوية لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من إعلامية شهيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن حلول الفنانة ياسمين عبد العزيز في حلقتها الجديدة من برنامج “صاحبة السعادة” في أعياد الربيع، علقت في أحد لقاءاتها الإعلامية على علاقة الفنان أحمد العوضي بزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد تصدر برومو الحلقة تريند محركات البحث خلال الساعات الأخيرة.

ووجهت إسعاد يونس رسالة طريفة إلى العوضي وياسمين، قائلة: “اتهدوا بقى وأعملوا أي منظر طالما لسه بتحبوا بعض، قرفتونا في عيشتنا، ثم النصيب ده بتاع ربنا، والجميل في الموضوع إنهم بيكنوا لبعض كل الحب والاحترام وربنا يكتب الخير اللي بنتمناه ليكم يارب”.

وكانت إسعاد يونس قد نشرت البرومو الدعائي لحلقة ياسمين عبد العزيز في برنامج “صاحبة السعادة”، وظهرت الأخيرة خلال البرومو وهي تتحدث عن الكثير من تفاصيل حياتها العملية والشخصية، وعلى رأسها انفصالها عن العوضي.

ووجّهت إسعاد سؤالاً لياسمين عن السبب الذي أدى إلى الطلاق، قائلةً: “أنتِ كنتِ بتحبيه، أمّال إيه اللي حصل؟”، لكن ياسمين لم تجب عن السؤال وكانت تحاول حبس دموعها.

وظهرت ياسمين في البرومو وهي تغنّي مع إسعاد يونس أغنية لأحد الإعلانات القديمة الذي قدّمته قبل أكثر من 30 عاماً، كما أجابت عن العديد من الأسئلة.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد روّجت لحلولها ضيفة في حلقة جديدة من برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدّمه إسعاد يونس بالتزامن مع احتفالات الربيع.

ونشرت عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” صوراً من البرنامج وعلّقت عليها بقولها: “صاحبة السعادة”، كما نشرت صورة ظهرت فيها مع إسعاد يونس وهما تأكلان البصل الأخضر، وأرفقتها بالتعليق: “أحسن من البصل مفيش”.