تركي آل الشيخ ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع X الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بدولة الإمارات، والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء.

وكتب آل الشيخ: "خالص عزائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وآل نهيان الكرام ولشعب الإمارات الحبيبة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحمه الله، أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"

وأعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، مساء اليوم الأربعاء، وإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دولة الإمارات لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم