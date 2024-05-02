"شعرها وقع" و"وزنها زاد".. مروة عبدالمنعم: الكلام عن الباروكة كان بيوجعني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

كشفت الفنانة مروة عبدالمنعم، عن تعرضها للتنمر، بسبب ارتدائها باروكة شعر، وزيادة وزنها، موضحة أنها عانت من أزمة نفسية.

مروة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "وأخيراً إفراج نهائي من الباروكة.. بعد دوامة نفسية سيئة جدا دخلت فيها، وصلتني ل٧٠ كيلو وسقوط شعري بالشكل ده، اضطريت ألبس فيها الباروكة.. وواحدة واحدة بدأت أفوق بفضل ربنا وارجع لوزني وشكلي، لكن فضل شعري في الأزمة، وطبعا هو ماتعالجش بنسبة ١٠٠ في المية، بس أخدت الأمر بالإفراج عنه وتكملة العلاج عادي".

وتابعت: "أنا كان فيه ناس كتير بتقعد تقولي انتي لابسة باروكة ليه، شكلك مش حلو فيها، بس مكنتش عايزة أقول وقتها ولا عايزة أتكلم، بس كان الكلام بيوجعني قوي ويزعلني على نفسي جدا".

وعن تفاصيل معاناتها، كتبت: "الخلاصة يا جماعة، محدش ينقد حد على شكله، محدش عارف جوه الكواليس فيه إيه، بلاش نقد تعليقات، دلوقتي أنا أقدر أقول واتكلم ولا أخجل، أنا مريت بأزمة نفسية كانت صعبه عليا جدا، عمري ماكنت اتخيل إن الوجع النفسي ممكن يدمر بالشكل ده، لحد ما عشته وجربته".

مروة اختتمت حديثها قائلة: "بس اللي كان بيوجع أكتر هو تدخل الناس في شكلي ولبسي للباروكة، أنا عايزه أقولكم أنا أكثر إنسانة في الدنيا لا ليا في ميكب ولا باروكة ولا أي حاجة صناعي، وكون فكرة إني أربط حياتي بباروكة كنت بتخنق وبموت منها، فمكنش ناقص تعليقات كمان، دلوقتي أقدر أقول لكل الناس اللي قالت لي انتي لابسة باروكة ليه، اتفضلوا حضراتكم الصورة تتحدث عن نفسها ".

الفنانة مروة عبد المنعم، شاركت في بطولة مسلسل "بقينا اتنين"، مع النجمة رانيا يوسف، و النجم شريف منير.