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عمرو يوسف ينشر صورا من كواليس "شقو" ويعلق: "لو قلبك خف ماتلوقش"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان عمرو يوسف متابعيه، صورًا جديدة من كواليس تصوير فيلم "شقو" والذي عرض مؤخرًا في السينمات المصرية والخليجية.

ونشر "يوسف" الصور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "لو قلبك خف.. ماتلوقش".

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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