مضايقات من السلطات الإيرانية لمخرج فيلم إيراني مشارك في كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواجه المخرج الإيراني محمد رسولوف مضايقات من قبل السلطات الأمنية الإيرانية لسحب فيلمه "بذرة التين المقدس" المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

وأكد موقع "فارايتي" أن السلطات الإيرانية قامت باستدعاء واستجواب مخرج ومنتج وفريق عمل الفيلم وتم منعهم جميعًا من السفر خارج البلاد بسبب نجاحهم في إرسال شريط الفيلم لإدارة مهرجان كان السينمائي على الرغم من تعنت السلطات والرقابة الإيرانية على الأفلام ومنع معظم صناع السينما من مشاركة أعمالهم السينمائية بأي محافل خلال الفترة الماضية.

وقال محامي "رسولوف" ويدعى باباك باكينا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "تم استدعاء فريق عمل الفيلم واستجوابهم خلال الأسبوع الماضي من قبل السلطات الإيرانية، وقيام السلطات بالضغط على مخرج الفيلم لسحبه من المشاركة بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، وتم منع العديد منهم من السفر خارج البلاد".

المنتج الإيراني المستقل كافيه فارنام، المقيم في دبي، وهو منتج لفيلم رسولوف الحائز على جائزة الدب الذهبي في برلين لعام 2020 "لا يوجد شر" و"رجل النزاهة"، والذي يظل على اتصال مع "رسولوف"، وعلى الرغم من أنه ليس منتجًا لفيلم "بذرة التين المقدس" قال لمجلة فارايتي إن رسولوف ربما "يختبئ حاليًا في مكان ما"، وهو ما قد يفسر سبب عدم قيام السلطات الإيرانية بالضغط عليه بشكل مباشر.

وسجنت السلطات الإيرانية رسولوف في يوليو 2022 بعد أن نشر نداء يحث قوات الأمن الإيرانية على التوقف عن استخدام الأسلحة خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب انهيار مبنى في مدينة عبادان بجنوب غرب البلاد، وتم إطلاق سراحه في فبراير 2023 لأسباب صحية.

بالنسبة للمخرج، فإن عدم تمكنه من مغادرة بلاده ليس بالأمر الجديد، حيث لم تسمح السلطات الإيرانية لرسولوف بالحضور إلى برلين في عام 2020، وحصلت ابنة المخرج، باران رسولوف، التي تلعب دور البطولة في فيلم "لا يوجد شر" على جائزة الدب الذهبي.

يذكر أن المخرج الإيراني رسولوف تم منعه من مغادرة إيران للمشاركة كعضو لجنة تحكيم بمسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي العام الماضي.

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