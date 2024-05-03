يسرا اللوزي تكشف كواليس جديدة عن شخصيتها في مسلسل "صلة رحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إن شخصية ليلى في مسلسل "صلة رحم" تشبهها في الحق والمبادئ، لافتة إلى أنها حصلت على استشارة الطبيبة النفسية الخاصة بها في أدائها للدور.

وأضافت "اللوزي"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الخميس، أنه تمت مراجعة دورها من قبل دكتور نبيل القط لتصحيح بعض الأمور الخاصة بشخصية الطبيبة النفسية.

وأوضحت أنها كانت تتعامل بحرص مع شخصية الطبيبة النفسية داخل أحداث العمل الفني حتى لا يغضب الأطباء.

وعرض مسلسل "صلة رحم" في رمضان 2024، من بطولة إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنة، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.

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