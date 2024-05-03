منى زكى توجه رسالة لـ عمر السعيد.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت النجمة مني زكي، بالفنان عمر السعيد من خلال نشرها، وذلك عبر استوري فيديو له علي موقع التواصل الانستجرام.

ويتحدث عمر السعيد، خلال الاستوري عن تربية الاهل للابناء الرجال وان من الخطا تربية الرجال على عدم البكاء لان البكاء صفة انسانية ليس لها علاقة برجل او امراة، جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج out box المذاع عبر قناة صدى البلد.

حيث نشرت النجمة منى زكي، جزء من الحلقة عبر استوري انستجرام، وعلقت عليه قائلة : "برافو يا عمر والله احن واطيب الرجالة هما الدمعتهم قريبة ".

آخر أعمال عمر السعيد

يشار إلى ان الفنان عمر السعيد، ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم المنبر، ويشاركه البطولة النجم أحمد حاتم وعدد كبير من النجوم.

وتدور احداثه حول دور الأزهر الشريف على مدار الـ1050 عاماًو ينتمي إلى الأفلام التاريخية والحربية أيضًا. وذلك في إطار درامي تشويقي مثير، كما سيشارك فريق روسي في أحد مراحل تنفيذ الفيلم، كما سيُعرض بأكثر من نسخة مترجمة بجانب العربية، منها الإنجليزية.

يذكر أن آخر أعماله مسلسل "أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وهند عبد الحليم، وركين سعد.

وتدور الأحداث في اطار اجتماعى، حول العلاقات العاطفية حول ريهام عبد الغفور التي دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديه ابنة وهى رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمى قصة حب.

معلومات عن عمر السعيد

جدير بالذكر أن الفنان عمر السعيد، شارك فى فيلم "واحد صفر"، وقدم دور الضابط بشكل جديد للسينما المصرية مما رشحه للمشاركة في بطولة فيلم 678 مع كبار نجوم الفن، ومن أهم أفلامه : "واحد صفر، سكر مر، تيتة رهيبة"، ومن مسلسلاته : "لعبة إبليس، مريم، البيوت أسرار".