فريدة سيف النصر توجه رسالة لـ باسم سمرة بعد تعاونهما في "العتاولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة فريدة سيف النصر، رسالة للفنان باسم سمرة بعد تعاونهما في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل "العتاولة".

وعبرت "فريدة" خلال لقائها ببرنامج"أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عن استيائها من تجاهل ذكر اسمها في بعض اللقاءات ضمن فريق العمل، موجهة رسالة للفنان باسم سمرة قائلة: "شكرا يا أستاذ باسم لأنك الوحيد في كل الإنترفيوهات بتجيب سيرتي"، مؤكدة أن تجاهلها يعد إهانة لها.

مسلسل "العتاولة" خاض بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، هدى الاتربي ومحمد التاجي، ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

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