فريدة سيف النصر تكشف سبب تسمية سمير غانم لها بـ "فريدة سيف الرقص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن ذكرياتها مع الفنانان نور الشريف وسمير غانم وسبب تسميته لها بـ "فريدة سيف الرقص".

وقالت "فريدة" خلال لقائها ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "نور الشريف أستاذي كان بيقول لي هتبقي ممثلة كبيرة جدا.. أقول له ليه؟، يقول لي علشان عينيكي، وإن فيه ممثل عينيه بتبقى زي السمكة ده ما تاخديش منه أي تعبير، والصوت كمان عامل مهم جدا مع الثبات الانفعالي".

وتابعت: "اشتغلت مسرح وسينما مع الفنان الراحل سمير غانم.. أنا كنت بحب الرقص والغنا جدا فهو كان مسميني (فريدة سيف الرقص) وهو كان مرحلة من حياتي هو ودلال عبد العزيز وكنا شلة مع بعض وعائلات مع بعض وفيه حب".

وأضافت: "أنا اتعودت أشتغل مع ناس كبيرة زي محمد خان وعاطف الطيب وفريد شوقي وعاطف سالم وسمير صبري وكانوا بيختاروني من بين بنات كتيرة وده علشان عندك الموهبة وده خلاني أتمسك بأني أكون إلى حد ما راضية ومحافظة على ثقة جمهوري فيا، وأنا بتعامل مع الدور كأني بخطب أو بتجوز".

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