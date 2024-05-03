نهى عابدين عن أزمتها مع الاكتئاب: "مفيش أسباب معينة وهي تراكمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة نهى عابدين، كواليس فترة معاناتها مع الاكتئاب وتفكيرها في الاعتزال.

وقالت "نهى"خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc": "مفيش أسباب معينة للاكتئاب، وهي بتبقى تراكمات أنا نفسي مش قادرة أحط إيدي على السبب".

وتابعت: "هي تراكمات من ضغوط الحياة وممكن تكون حصلت من 10 سنين ودلوقتي ظهرت".

واستكملت: "أنا لما بيجيلي اكتئاب بسيب نفسي أخلص الجرعة اللي أنا فيها وبعد كدة أقوم".

وأضافت نهى عابدين: "لما كتبت إني عايزة أعتزل ناس كتير اتهمتني إني بعمل كده عشان الشو ولفت النظر ومحدش يعرف الكواليس والتفاصيل، قالوا إنه عشان اتجوزت أو عشان بقول إن التمثيل حرام، وهي كانت فترة وعدت".

وخاضت نهى عابدين دراما رمضان 2024 بمسلسلي "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة. و "سر إلهي" بطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم.

اقرأ أيضا:

بعد تصدرها التريند.. 10 معلومات عن الفنانة أسماء جلال (صور)

مايا دياب تدافع عن نيشان بعد أزمته الأخيرة مع ياسمين عز