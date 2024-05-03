وسط غياب نجوم الفن.. انهيار ريم أحمد في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير - هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الجمعة عزاء والدة الفنانة ريم أحمد في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وغاب نجوم الفن عن عزاء والدة "ريم" وسط انهيارها برحيل والدتها بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين لمواساة "ريم" في مصابها.

وكشفت "ريم" عن وفاة والدتها يوم الأربعاء الماضي عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" ونعتها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي فاتن الراعي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، ولا نراكم في مكروه".

وشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير بمقابر المجاورين في صلاح سالم وقامت بتوجيه الشكر لمن حضروا الجنازة قائلة: "شكر الله سعي كل من حضر صلاة الجنازة والدفن، الحمد لله الأمانة وصلت".

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