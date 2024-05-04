الفنان أحمد كمال: الظروف الصعبة لـ أحمد زكي دفعته للنجاح.. وهكذا تعرفت على عبلة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان القدير أحمد كمال إن الظروف الصعبة التي عاشها الفنان الكبير أحمد زكي كانت سببا في نجاحه وأضاف الفنان القدير أحمد كمال خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه تعرف على الفنانة الكبيرة عبلة كامل في الجامعة ثم تزوجا وانفصلا ولا يزالا أصدقاء.

وأوضح: عبلة كامل هي هي من ساعة ما عرفتها.. وبيننا أولاد واحترام متبادل.

وقال كمال، إن أي فنان يمثل في حياته ويصطنع، يفشل أمام الكاميرا، كما كشف تفاصيل تدريبه العديد من الفنانين في بداية مشوارهم مثل: أحمد الفيشاوي ونيللي كريم وباسم سمرة وغيرهم.يذاع برنامج بالخط العريض، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة.