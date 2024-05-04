"أحلى من أي مرة طلعت فيها".. الجمهور يعلق على حفل آمال ماهر في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفى الجمهور بالفنانة آمال ماهر التي تحيي حفلها الغنائي الساهر مساء اليوم الجمعة في جدة ضمن "تقويم جدة" و"بنش مارك" تحت شعار "كامل العدد" بقيادة المايسترو وليد فايد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" وسط إشادة بإطلالتها، وغنائها على مسرح أونيكس، كما أشار البعض منهم لتصدر اسم آمال ماهر تريند مواقع التواصل الاجتماعي في جدة.

وجاءت التعليقات كالتالي: "يا حلو الأحمر عليها، الحقيقة قمر، بخصوص هالجمال، منورة بسم الله ما شاء الله مروحة سابقة جري عشان ألحق من أول ثانية، بسم الله ما شاء الله ده أحلى من أي مرة طلعت فيها يارب تحفظها وتصونها".

ووقع اختيار "امال" على مجموعة من الأغاني ما بين أغاني الزمن الجميل وباقة من أغانيها الشهيرة منها "حاول تفتكرني، اللي قادرة، قالوا بالكتير كام يوم" وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور.

وحرصت "آمال ماهر" على تحية الحضور فور انتهائها من غناء أغنية "قالوا بالكتير كام يوم" وقالت: " نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد ايه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدًا".

وأحيت "آمال ماهر" مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح ماركيه في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس بعد غياب سنوات عن إحياء الحفلات وسط غناء باقة من أغانيها الشهيرة وتفاعل المتواجدين.

كما شاركت " آمال" في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة في مصر.

يذكر أن آخر مشاركات امال ماهر الفنية كانت بأغنية "كسبتوا الرهان" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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