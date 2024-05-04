آمال ماهر تستجيب لجمهور جدة وتعيد غناء "أنت عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أشعل جمهور جدة مسرح أونيكس أرينا الذي يشهد حفل غنائي ساهر للفنانة آمال ماهر تحت قيادة المايسترو وليد فايد.

وفور بدء " آمال ماهر" غناء أغنية "أنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم تفاعل معها الحضور وسط تألق "آمال" في الغناء ليحتفي بها الجمهور وسط تصفيق حاد وطالبوها بإعادة غنائها مرة أخرى وهو ما فعلته.

ووقع اختيار "آمال" على مجموعة من الأغاني ما بين أغاني الزمن الجميل وباقة من أغانيها الشهيرة منها "حاول تفتكرني، اللي قادرة، قالوا بالكتير كام يوم، لو كان بخاطري، ألف ليلة وليلة، اتقي ربنا فيا، اللي قادرة" وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور.

وعقب الانتهاء من غناء أولى أغانيها "قالوا بالكتير كام يوم"، قامت "امال" بتحية الجمهور قائلة: "نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد ايه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدًا".

وأحيت "آمال ماهر" مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح ماركيه في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس بعد غياب سنوات عن إحياء الحفلات وسط غناء باقة من أغانيها الشهيرة وتفاعل المتواجدين.

كما شاركت " آمال" في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة في مصر.

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