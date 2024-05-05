فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن يكشف عن تفاصيل تعاونه الأول مع الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في القاهرة

كشف الفنان الكويتي خالد عبد الرحمن عن تفاصيل تعاونه الأول مع الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، وذلك في لقاء تلفزيوني أجراه مؤخرًا. وأعرب خالد عن حزنه العميق لفقدان الأمير بدر، سائلاً الله أن يرحمه ويُلهم أهله الصبر والسلوان.

وقد تحدث خالد في اللقاء عن طبيعة التعامل الأول بينه وبين الأمير بدر، حيث قال: “كانت تجربة رائعة ومميزة. قابلت الأمير بدر في القاهرة، والتقينا في فندق سميراميس الشهير. استلمت منه النص الشعري ولحنته على الفور”.

وأضاف خالد: “كنت أعمل على لحن القصيدة في فترة قصيرة جدًا، وعندما انتهيت قمت بنزولها للأمير بدر بسرعة. وفي تلك اللحظة، كان الأمير مشغولًا بلعبة البلوت مع أصدقائه. قمت بتسجيل الأغنية ووضعت الجهاز على وجهي مثل الهاتف، وظل الأمير يستمع إليها وهو يلعب”.

وأبدى خالد سعادته بإعجاب الأمير بدر بلحن القصيدة، قائلاً: “سعدت لأن الأمير أبدى إعجابه بالعمل، وكانت فرصة رائعة للتعاون معه. إنني أتعزى في رحيله الأليم، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته”.