شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جورج كلونى.. قصة مرض عانى منه فى الصغر ولُقب بآخر نجم سينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ6 من مايو مع عيد ميلاد النجم جورج كلونى الذى أتم اليوم عامه الـ63، وهو الذى يحظى بشعبية جارفة اكتسبها بفضل أهم الأعمال الذى قام ببطولتها خلال مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة ما دفعنا لتقديم معلومات عنه عبر السطور التالية.

ربما لا يعلم كثيرون أن عائلة كلونى شهيرة للغاية قبل ميلاد الممثل الشهير، نظرًا لأن والده عمل عدة سنوات كشخصية تليفزيونية ومراسل أخبار فى حين عمته روزماري كلوني لديها مسيرة مهنية طويلة بالعمل كمغنية وممثلة.

أول تجارب جورج كلونى التمثيلية كانت في سن صغير بعمر الخمس سنوات، في البرنامج الحواري المحلي الذي قدمه والده.

عانى جورج كلوني في صغره من الإصابة بشلل جزئي في أعصاب الوجه، لكنه بالنهاية تعافى من مرضه.

كان يعشق الرياضة وفى عمر السادسة عشر حصل على عقد بيسبول مع فريق Cincinnati Reds.

عام 2005 كان مميزًا للغاية بالنسبة له، إذ حصل فيه نجم هوليود على جائزة أوسكار كأفضل ممثل مساعد لدوره في Syriana اسم الفيلم الذى حقق نجاحاً كبيراً وقتها.

مرة أخرى كان له نصيب مع جائزة الأوسكار ولكن تلك المرة كمنتج، ففي عام 2013 حاز على جائز أوسكار لأفضل صورة عن انتاجه فيلم Argo مع بين أفليك وجرانت هيسلوف وهو فيلم إثارة سياسي إخراج وبطولة بين أفليك.

أطلقت مجلة تايم TIME عليه لقب مميز للغاية، وهو “أخر نجم سينمائي"، نظراً لما يتمتع به من كاريزما خاصة جداً أشبه بنجوم الأبيض والأسود، مع موهبة كبيرة.

عام 2019 وفقًا لقائمة الأغنياء "Rich List" التى أصدرتها مجلة Sunday Times فإن جورج كلونى وزوجته أمل علم الدين يمتلكا ثروة مشتركة تقدر بـ351 مليون دولار، وبالتأكيد الرقم صار أكبر خلال الوقت الحالي.