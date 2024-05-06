شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح ومحمود مسلم وأحمد فايق فى عزاء الإذاعى أحمد أبو السعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من المذيعين والفنانين عزاء الراحل الإذاعى أحمد أبو السعود بمسجد الشرطة طريق صلاح سالم، وقدموا واجب العزاء للإعلامي طارق أبو السعود والدكتور حازم أبو السعود، منهم، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف بالشركة المتحدة، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما حضر كل من: محمد نشأت، فادى إبراهيم، أحمد يونس، والفنان مينا عطا.

وشيعت أمس جنازة الراحل الإعلامي أحمد ابو السعود والد الإعلامي طارق أبو السعود بمسجد السيدة نفيسة، بعد أن وافته المنية مساء الجمعة الماضية.

وكشف الدكتور حازم أبو السعود، عن وفاة والده الإذاعي أحمد أبو السعود ووالد الإعلامى طارق أبو السعود، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

وأعلنت المذيعة دنيا صلاح عبد الله على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وفاة الإذاعى الكبير أحمد أبو السعود، وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يا رب ويصبر قلبكم يا رب اللهم آمين البقاء لله والدوام لله يا أستاذي".



احمد فايق يقدم واجب العزاء فى الإذاعى أحمد أبو السعود



احمد يونس



الاعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف بالشركة المتحدة



المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



المهندس حسام صالح يقدم واجب العزاء فى الاذاعى أحمد ابو السعود



جانب من الحضور



فادي ابراهيم



محمد شات



محمود مسلم يقدم واجب العزاء فى الإذاعى أحمد أبو السعود



مينا عطا يقدم العزاء لطارق ابو السعود