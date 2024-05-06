شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أفلام مصرية وعراقية في مهرجان بردية لسينما الومضة بمركز الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان بردية السينمائي لسينما الومضة، والتي تحمل اسم دورة المخرج الكبير الراحل عاطف الطيب، اليوم الأحد عرض عدد من الأفلام بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية وتبدأ الفعاليات فى تمام الساعة السادسة مساءً بعرض عدد من الأفلام منها الفيلم المصرى (99 ثانية) والفيلم المغربى (من زاوية أخرى) والفيلم المصرى (نفسى) والفيلم الجزائرى (لا توقف) الفيلم المصرى (واقع افتراضى أخيرًا) والفيلم العراقى (عتبة) والفيلم المصرى (والعكس صحيح) والفيلم المصرى (بُعد نظر).

9 أفلام من المسابقة الرسمية للمهرجان وهم: الفيلم المصرى (أوضة وصالة) والفيلم العراقى (چيلانا الموصل) والفيلم المصرى (الرحلة) والفيلم المصرى (دايرة) والفيلم المصرى (رزق) والفيلم اليمنى (حتى نبضاتى الأخيرة) والفيلم السورى (سرقة القلوب) والفيلم المصرى (حمادة وميادة) والفيلم المصرى (البروڤة) والفيلم المصرى (ممكن ألعب معاكوا) والفيلم المصرى (ورقة جرنال) ويتبع مشاهدة الأفلام مناقشة حرة مع المصور السينمائى الكبير سعيد شيمى وصُناع الفيلم، وندوة فى فن الإلقاء وتدريبات الصوت يُحاضر فيها الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومى.

المهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت عاية وزارة الثقافة المصرية، ويرأسه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ومؤسس ومدير المهرجان الكاتبة عزة أبو اليزيد، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة الكبيرة "سوسن بدر" وتمت فعاليات الافتتاح بالمركز الثقافى الروسى بحضور لفيف من نجوم الفن والثقافة.

وقد تم تكريم كوكبة من النجوم هم: المخرج الكبير عمر عبد العزيز والمصور السينمائى الكبير سعيد شيمى والنجم محمد فهيم والمخرج الكبير هانى لاشين والكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن والشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما والمخرج الفلسطينى الكبير فايق جرادة رئيس تليفزيون فلسطين، وقد أعلنت إدارة المهرجان إن دولة فلسطين الحرة هى ضيف شرف المهرجان.



سوسن بدر وعزة أبو اليزيد



فيلم بمهرجان بردية لسينما الومضة