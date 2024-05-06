شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما ينتهى من تصوير فيلم أبطال من دهب "أكتوبر 73" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر، أمس السبت، من تصوير الفيلم الوثائقي أبطال من دهب (أكتوبر 73) للمخرج شريف جابر سالم.

وتكشف أحداث الفيلم عن أسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم أثناء حرب أكتوبر، والأدوار المهمة التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذلك الوقت.

وقد قامت الدكتورة قدرية سعيد بإعداد المادة العلمية للفيلم، كما يشارك بالفيلم كل من مدير التصوير "مينا منيس"، مهندس الصوت "إسلام عبد السلام"، مهندس الديكور "أشرف فاضل"، مدير الإنتاج "د/ جيهان إبراهيم"، القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة الإنتاج المخرجة / رانية محمود.

وقد صرح مخرج الفيلم بأنه سعيد بالتعاون مع المركز القومي للسينما في إنتاج ملحمة جديدة من ملاحم انتصارات أكتوبر، ومن جانبه أوضح المركز القومي للسينما أنه سيتم عرض فيلم أبطال من ذهب "أكتوبر 73" في احتفالات أكتوبر القادم.



