شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناير: لم أواجه صعوبات في تجربة الإخراج الأولى بمسلسل دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل دواعى السفر من أعمال منصة WATCH IT الأصلية وأحدث أعمالها يوم 15 مايو من تأليف وإخراج محمد ناير.

وتحدث المؤلف محمد ناير، في لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن تجربة الإخراج لأول مرة فى المسلسل كما تعاودنا عليه في التأليف، قائلاً: "لم أواجه صعوبات في تجربة الإخراج لأول مرة لأن الإخراج بيبقى على الورق في الأول وبحب ده جدًا الصورة موجوده وشكل القطع والمونتاج كله مكتوب الفرق الوحيد بس بنفذه مثل ما هو مكتوب".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

والمسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة، وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.