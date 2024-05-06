شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد حسنى تحكى قصة أغنية الدنيا ربيع.. تسجيل صوتي نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد على مر السنوات أغنية واحدة فقط تستمتع بها وقت الاحتفال بشم النسيم وتعد الأغنية الرسمية وهي "الدنيا ربيع والجو بديع" للسندريلا سعاد حسنى وغنتها في فيلم أميرة حبى أنا، ومهمها مر عليها الزمن ما زالت محتفظة برونقها ويتم تشغيلها كل عام للاحتفال بقدوم الربيع، والأغنية من تأليف صلاح جاهين ولحنها كمال الطويل.

وفي تسجيل صوتي نادر تحكى النجمة الراحلة سعاد حسني قصة الأغنية، قائلة: "كنا بنصور في مركب الأوتوبيس النهرى، وبعدين وأنا رايحة أغير هدومي وأغير تسريحة الشعر بصيت لقيت جنبي في العربية كمال الطويل فراحت طالعة في مخي أن أنا أقول للأستاذ كمال الطويل أن هو يلحن الأغنية وهو كان بقاله 8 سنوات بعيد عن الموسيقى خالص.

وتابعت: "من العربية وفي إشارة المرور ناديت عليه وقلت له أستاذ كمال والنبي تيجي تعملهالنا وعندنا فيلم كذا بنصوره دلوقتي، كنا جنب مكان التصوير بالضبط، فقال لي أغنية إيه؟ قلت له أغنية كذا وهي تأليف صلاح جاهين والفيلم من إخراج الأستاذ حسن الإمام، وموضوع جميل جدًا تعالى وإحنا هنحكي لك الموضع.

وأضافت في حديثها: "راح ماكدبش خبر وراح نازل وقعدنا حكينا له قصة الفيلم والموضوع والمشهد اللي بتغني فيه الأغنية دى اندمج جدًا في أحداث الرواية وعرف بالضبط الغنوة بتتقال في الموقف ده ليه، وبصينا لقيناه وافق، وما كناش مصدقين إنه هيوافق لأنه مبطل بقاله كتير، وماكدبش خبر وخد الكلام معاه وكان يومها مسافر إسكندرية وقال أنا تحت أمركم أنا هقعد اشتغل فيها شوية وأنتم لما تخلصوا شوية تصوير وتحبوا أن احنا نقعد نحفظها كلموني في التليفون وأنا آجي لكم على طول".

واختتمت الفيديو، قائلة: "فعلاً أخدها وبعدها بيومين لقيناه رجع لنا تاني وقعد يلحنها عند الأستاذ صلاح جاهين وخلصت في ليلة واحدة".