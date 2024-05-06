نشوى مصطفى: أنا من أسرة بسيطة في شبرا واتربيت على عزة النفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة نشوى مصطفى إنها سعيدة بردود الفعل فور عودتها من فترة غياب تجاوزت العشر سنوات، من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم"

وتابعت خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "أنا أعشق التمثيل وهو كل حياتي، وأنا بنت من شبرا ووالدي موظف بسيط وأمي ربة منزل"

وأضافت أنها تربت على عزة النفس، فوالدها كافح لتربيتهم والأم كانت صابرة وقوية، وعندما دخلت الجامعة ذهبت إلى فريق التمثيل ووالدها كان يرفض، وكنت تذهب وتشاهد الأعمال والتمثيل ولا تشارك، حتى وصلت للسنة الرابعة ووافق والدها، وبالفعل التحقت بأحد الأعمال الفنية بالجامعة ونجحت

واستكملت: "كان والدي على قيد الحياة وأمي بجانبي، لم أجد أي صعوبات حتى في عز الظروف الصعبة، وأصعب لحظة في حياتي هي وفاة والدي"

وتابعت: "لأني كنت الأخت الكبيرة كان لازم اتحمل المسئولية، ووصاني والدي بأخويا محمد وابني، وأتمنى إني أعيش تحت رجل أمي طول حياتي، وأنا هكون جدة في القريب العاجل"