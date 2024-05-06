أول تعليق من حكيم بعد حفل شبين الكوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا المطرب حكيم، مساء أمس الأحد، حفلا غنائيا في مدينة شبين الكوم ضمن حفلات "ليالي مصر" التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر حكيم، صورا من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "افتتاح حفلات ليالي مصر البداية من شبين الكوم.. كانت حفلة هايلة".

وأضاف: "إن شاء الله كل المطربين زمايلي هايروحوا كل المحافظات تحت شعار ليالي مصر علشان نسعدكم ونفرحكم .. يا رب بالتوفيق للجميع".

يذكر أن، حفلات "ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، ويحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.