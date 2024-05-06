قبل مواجهة الاتحاد.. الحلفاوي يعلق على عدم تواجد موديست بين أساسي واحتياطي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على عدم تواجد اللاعب موديست بين أساسي واحتياطي النادي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس" : "ما أظنش هيستمر".

جاء ذلك ردا منه على تدوينة لأحد متابعيه، جاء فيها: "موديست خارج قائمة الفريقين يا قبطان؟ لا أساسي ولا احتياطي.. لا محلي ولا أفريقي؟ ولا حتى في التدريب؟".

على جانب آخر، يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي، مرانه اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية، على خطة الأحمر المناسبة، لمواجهة الاتحاد السكندري خلال المران الأخير اليوم الإثنين.

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