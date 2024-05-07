مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف تفاصيل عرض فيلم نادر لعمر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وقع اختيار إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثانية هذا العام، على عرض الفيلم النادر "القارب" بطولة الفنان العالمي الراحل عمر الشريف وهو مشروع تخرج المخرج الكبير هاني لاشين قدمه عام 1980، عند تخرجه من المعهد العالي للسينما.

وتواصل "الخليج 365" مع قدري الحجار مدير المهرجان الذي كشف عن كواليس اختيار المهرجان هذا العام فيلم نادر للعالمي عمر الشريف وعن السبب وراء هذا الاختيار وما سيضيفه الفيلم في فعاليات الدورة الثانية هذا العام.

وقال قدري الحجار: "احنا كنا عاملين مسابقة الطلاب في الدورة الأولى ففكرنا إن إحنا نطور الموضوع ونعمل عروض الطلبة اللي أصبحوا مخرجين كبار وفنانين كبار بالتعاون مع معهد السينما وأكاديمية الفنون، وجبنا تجارب لبعض المخرجين الكبار منهم هاني لاشين والباقي هيكون مفاجأة وإعلانه هيكون في وقتها، وهي التجارب الأولى بتاعتهم أثناء التخرج وبعد ما يتم عرض الأفلام في المهرجان كل واحد هيتكلم عن تجربته ومدى رضاه عنها وفي الوقت الحالي هو شايفها ازاي وينقل خبرته كمان للطلاب والجيل الجديد اللي هيكونوا موجودين من الشباب".

واستكمل: "واسم كبير زي عمر الشريف كان لازم يكون أول الأفلام اللي نعلن عنها، وعمر الشريف ده فنان عالمي وقيمته كبيرة جدًا، واحنا دلوقتي بنجمع أفلام لكل خريجي معهد السينما زي المخرج عمر عبدالعزيز، هو قيمة ز يتولى حاليا رئاسة اتحاد النقابات الفنية، واحنا بنشوف الأعمال اللي هي خاصة بالمخرجين الكبار اللي كانت مشاريع تخرجهم، وهينقلوا التجارب بتاعتهم للطلاب اللي هيكونوا معانا في الدورة الثانية".

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثانية هذا العام ستقام في الفترة من 19- 25 سبتمبر المقبل.

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