المركز القومي للسينما ينتهي من تصوير فيلم أبطال من دهب "أكتوبر 73"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر من تصوير الفيلم الوثائقي أبطال من دهب (أكتوبر 73) للمخرج شريف جابر سالم.

وتكشف أحداث الفيلم عن أسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم أثناء الحرب، والأدوار الهامة التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت.

وقامت الدكتورة قدرية سعيد بإعداد المادة العلمية للفيلم، كما يشارك بالفيلم كلاً من مدير التصوير "مينا منيس".

مهندس الصوت "إسلام عبد السلام", مهندس الديكور "أشرف فاضل", مدير الإنتاج "د. جيهان ابراهيم", القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة للإنتاج المخرجه رانيا محمود.