"اللي فات إنسوه".. عصام صاصا يتصدر قوائم "يوتيوب" بعد القبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا عبر موقع يوتيوب، بعد القبض عليه، وحجزه في قسم الطالبية ، بعد دهسه شابا بسيارته.

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، تصدر القائمة، واحتلت المركز الأول على موقع يوتيوبـ، أغنية " اللي فات أنسوه أنا ليا هيبه في حضوري وغيابي"، التي طرحها عبر قناته الرسمية

ويأتي تصدر مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، بالتزامن مع إحالته اليوم الثلاثاء، إلى مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من دمائه، وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت الحادث.

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، اتهام بالقتل الخطأ ، إذ يخضع للتحقيقات في النيابة العامة بجنوب الجيزة، بسبب دهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية.