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بالصور| إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته بفيلم "مخ في التلاجة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
انتهى الفنان إبراهيم السمان من تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "مخ في التلاجة" الذي يخوض من خلاله البطولة المطلقة للمرة الأولى في السينما والذي يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الفنانين .

يقدم إبراهيم السمان من خلال العمل 8 شخصيات مختلفة دفعة واحدة فيتجربة جديدة هي الأولى من نوعها ويشاركه فيها عدد كبير من الفنانين، من بينهم: منة فضالي وبدرية طلبة ومحمد طعيمة وأحمد حلاوة ومصطفى بسيط وحسن عيد، العمل من تأليف عمرو التاروتي وإخراج طارق عبدالمعطي، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة .

يُذكر أن الفنان إبراهيم السمان شارك في السباق الرمضاني الماضي بعملين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي ووفاء عامر ورياض الخولي ووليد فواز، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شارك أيضا في مسلسل بيت الرفاعي بجانب الفنان أمير كرارة وميرنا جميل وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخي وأحمد رزق ورحاب الجمل وملك قورة وتامر نبيل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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