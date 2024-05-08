"جودة الحياة" .. د. حنان موسى تدير لقاءً تثقيفيًا لشباب ملتقى "أهل مصر" بدمياط

ياسر رشاد - القاهرة - شهد قصر ثقافة فارسكور، الثلاثاء، لقاء تثقيفيا بعنوان "جودة الحياة"، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة دمياط، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

الدكتورة حنان موسى خلال لقاء تفاعلى

أدار اللقاء د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتحدثت به عن الحياة وجوانبها النفسية، الاجتماعية، الإبداعية، الدينية، الفلسفية.

وتفاعل شباب الملتقى في عدد من المداخلات التي تلخص رؤية كل شاب الشخصية لحياة أفضل، كشكل من أشكال الاستثمار بماله أو بتوظف مهاراته.

الدكتورة حنان موسى خلال لقاء تفاعلى

وفي ختام اللقاء توجهت "موسى" إلى جميع المتدربين والمدربين على جهودهم البناءة طوال فترة الملتقى، وكذلك التفاعل والإنتاج الرائع لفعاليات الورش اليدوية، والزيارات الثقافية بمحافظة دمياط.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

وقد شهد الملتقى مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية، بجانب تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأبرز معالم محافظة دمياط، وذلك بمشاركة 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة "حي الأسمرات"، وعدد من الشباب من ذوي القدرات الخاصة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.