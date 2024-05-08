حفلات النصف الثاني من مايو| تامر عاشور ومحمود العسيلي يجتمعان في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان تامر عاشور والفنان محمود العسيلي جمهورهما، في حفلٍ واحد، وذلك ضمن موسم حفلات الربيع في القاهرة، والذي يضم عددًا من نجوم الغناء.

موعد ومكان حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي

يقام الحفل في 10 من مايو الجاري، داخل أحد المنتزهات الكبرى في مصر الجديدة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وتم تقسيم فئات أسعار تذاكر الحفل إلى 3 فائت: الأولى بقيمة 400 جنيه، والثانية بقيمة 800 جنيه، والثالثة والأخيرة 20 ألف جنيهًا بمجموع 10 أشخاص

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال أغنية هيجيلي موجوع التي سجلت أكثر من 80 مليون مشاهدة عبر يوتيوب فقط، وحققت نجاح جماهيري ضخم ورواج جماهيري كبير.

تامر عاشور هيجيلي موجوع

أغنية هيجلي موجوع من كلمات عليم أحلان عمرو الشاذلي، وتقول كلماتها " هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش

محمود العسيلي “عيني شايفة فيكي”

أما العسيلي فقد طرح “عيني شايفة فيكي”، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "جايبه الجمال ده منين مين اللي شافه قبلي مجاش في بني آدمين أكيد عشان متساب لي بعيونك الحلوين ده يترسملك صورة بحر و طبيعة وناس قدام عنيكي مبهورة عيني شايفة فيكي كل مزايا الدنيا بحالها والحاجة اللي انتي تبصيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني عيني شايفة فيكي واحدة رهيبة خطفني جمالها نجمة بعيدة وكل ما أجيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني لو ابتسمتي بقول للشمس روحي بدري ده انتي عليكي قبول مشوفتهوش أنا عمري نور .. ده من بعيد يتشاف لو انتي جاية قصادي بقيت بغير وبخاف عليكي من الدنيا دي عيني شايفة فيكي كل مزايا الدنيا بحالها والحاجة اللي انتي تبصيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني عيني شايفة فيكي واحدة رهيبة خطفني جمالها نجمة بعيدة وكل ما أجيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني