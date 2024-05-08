بعد بكائها في "صاحبة السعادة".. طارق الشناوي: "المكان الوحيد لحكاية ياسمين والعوضي مكتب المأذون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

علق الناقد الكبير طارق الشناوي على تصدر اسم ياسمين عبدالعزيز تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب بكائها في حلقة الإثنين الماضي ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "المكان الطبيعي والوحيد لحكاية ياسمين والعوضي هو مكتب المأذون، وليس البرامج التليفزيونية والتي يعلن فيها كل طرف أن الثاني ليس هو فقط حبه الوحيد بل عشقه الحقيقي"

وتابع: "كل منهما أقام صلاة استخارة ومن الواضح أن العلامات إيجابية، فما هو سر الانتظار، هل من أجل مثلا زيادة مساحة التشويق، الطلاق بينهما استغرق من الزمن (فيمتو ثانية) فلماذا صارت عودتهما بسرعة السلحفاة"

وتحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن طليقها الفنان أحمد العوضي في برنامج "صاحبة السعادة"، قائلة: "أحمد هو الحب الحقيقي في حياتي، أنا مش بحب أحمد أنا بعشقه"