15 مايو.. العرض التجاري الأول لفيلم "جحر الفئران" بسينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يشهد فيلم "جحر الفئران" للمخرج محمد السمان عرضه التجاري الأول بسينما زاوية يوم الأربعاء 15 مايو في السابعة مساءً، وتعقبه ندوة نقاشية مع المخرج وبطلة الفيلم رنا الخطاب.

كما سينطلق عرضه تجاريًا بالإمارات بدءًا من يوم الثلاثاء 21 مايو بسينما عقيل بدبي لمدة 10 أيام.

وعرضه الفيلم للمرة الأولى في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كما شهد عرضه الدولي الأول بمهرجان عمان السينمائي الدولي حيث حصلت رنا خطاب على تنويه خاص، كما حصلت مؤخرًا على ثاني جوائزها بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا والذي يُعد جزءًا من مهرجان موسكو السينمائي الدولي حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة

يحكي فيلم جحر الفئران قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل.

الفيلم من بطولة: رنا خطاب ومحمد يوركا وحنان حلمي، ومن تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.