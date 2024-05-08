أعمال فنية تؤرخ حقبة من تاريخ مصر

ياسر رشاد - القاهرة - «الممر» و«الاختيار».. وآخرها «السرب»

يضاف فيلم «السرب»، لقائمة من الأعمال الوطنية، التى تلقى قبولًا كبيرًا من جانب الجماهير، خاصة فئة الشباب الذىن يفخرون دائما بإنجازات الوطنية، حيث جسدت الدراما والسينما العديد من الأعمال التى توثق أحداث مهمة فى تاريخ مصر، وتكشف عن بطولات يقوم بها رجال القوات المسلحة من أجل الحفاظ على مصر وأمنها.

وجسد فيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة وبطولة النجوم أحمد عز وأحمد فاروق فلوكس ومحمد فراج، بعض عمليات الجيش المصرى خلال حرب الاستنزاف عقب هزيمة يونيو من العام 1967.

وجسد مسلسل « الاختيار» بأجزائه الثلاثة، ملحمة وطنية حفرت فى سجلات التاريخ بأحرف من نور لمواقف عظيمة قام الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أدار بحكمة واحدة من أكبر المعارك الوطنية فى التاريخ الحديث، والتى لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر فى حماية مقدرات الوطن وحماية أبناء الشعب المصرى.

وكشف المسلسل، الأحداث للأجيال الحالية والقادمة حجم التضحية التى قدمتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى حماية الوطن من السقوط فى الهاوية.

«حائط البطولات « تدور أحداث الفيلم، أثناء حرب الاستنزاف وحتى العبور مع التركيز على دور قوات الدفاع الجوى، وإسقاط الطائرة الإسرائيلية كوزرا، التى كانت تمثل آنذاك واحدة من أكبر قوات الاستطلاع التكنولوجية، والفيلم تم إنتاجه عام 1998.

«العمر لحظة» هو من أول الأفلام الوطنية التى جسدت حرب أكتوبر إذ حصل على أول مشاهد حقيقية لـ حرب أكتوبر.

«أبناء الصمت» تدور أحداث الفيلم بعد إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات وحروب الاستنزاف، وينتهى الفيلم بملحمة العبور.

«إعدام ميت» تدور أحداثه حول قصة الجاسوس «منصور» الذى حُكم عليه بالإعدام شنقًا بسبب تخابره من المخابرات الإسرائيلية قبل حرب اكتوبر.

«حكايات الغريب» يروى لنا الفترة بين نكسة 67 وحرب أكتوبر، ويجسد الفيلم التغيرات التى طرأت على المصريين خلال هذه الفترة خاصًة بعد قرار العبور.

«أيام السادات» يحكى قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بدءًا من مشواره فى البداية، مرورًا بحرب أكتوبر، وصولًا إلى حادثة اغتياله فى المنصة.

«الرصاصة لا تزال فى جيبى» تدور أحداث الفيلم بعد نكسة 67، وحتى نصر أكتوبر، ويعتبر واحدًا من أشهر الأفلام التى جسدت البطولات المصرية.