عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بـ دبي في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا ضخما في مدينة دبي الإماراتية يوم 18 مايو الجاري.

ونشر عمرو دياب بوستر الحفلة المقرر إقامته يوم 18 مايو الجاري، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، على أن يقام الحفل الغنائي على مسرح كوكاكولا آرينا.

وسيتم عرض تذاكر دخول الحفل للجمهور غدًا الخميس في تمام الساعة 5 مساءً على موقع "كوكاكولا آرينا".

أحيا المطرب عمرو دياب حفل زفاف ابنة رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش الذي أقيم في مراكش، يوم الأحد الماضي.

كما أحيا عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا في البحرين وسط حضور جماهيري ضخم وأشعل الحفل بباقة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور.

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