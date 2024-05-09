أبرزهم أحمد السقا ومنى زكي.. نجوم الفن ينعون والدة كريم عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء والمواساة في والدة الفنان كريم عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وتحولت حسابات نجوم الفن على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى دفتر عزاء، وتقديم التعازي إلى الفنان كريم عبد العزيز.

وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء مساء اليوم ذاته في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

أحمد السقا

نعى الفنان أحمد السقا والدة الفنان كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز والدة أخي وصديق عمري كريم عبدالعزيز، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

محمد رمضان

نعى الفنان محمد رمضان والدة الفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: " إنا لله وإنا إليه راجعون .. أتقدم ببالغ الحزن والأسى لعائلة الزميل العزيز و النجم الكبير كريم عبد العزيز في وفاة السيدة الفاضلة والدته ربنا يسكنها فسيح جناته ويلهمه الصبر والسلوان".

منى زكي

حرصت النجمة منى زكي على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك": "خالص عزائي لأخي كريم وأختي ياسمين عبد العزيز في وفاة والدتهما.. ربنا يرحمها ويجعلها من أهل الجنة".

منة فضالي

كتبت منة فضالي عبر حسابها على "إنستجرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله، توفيت والدة صديقي وزميلي العزيز النجم كريم عبد العزيز، رجاء الدعاء وقراءة القرآن، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبر قلبك، ويارب آخر الأحزان".

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