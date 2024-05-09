أحمد السقا ينعى والدة كريم عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان أحمد السقا والدة الفنان كريم عبد العزيز، التي وافتها المنية مساء اليوم الأربعاء.

وكتب "السقا"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز والدة أخي وصديق عمري كريم عبدالعزيز، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

أعلن المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز، عن موعد موعد جنازة وعزاء السيدة سهير عبد العزيز.

وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء بعد غدً الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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