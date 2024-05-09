منال محي الدين تعزف على الأوتار الفرعونية بمكتبة مصر الجديدة.. غداً

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة في الساعة 8 من مساء يوم الجمعة القادم 10 مايو ، عازفة الة الهارب الفرعونية الفنانة الدكتورة منال محي الدين، التى تقدم معزوفات من الموسيقى العربية والعالمية ، تخرج من اوتار الة الهارب الفرعونية ، لتؤكد تفرد المصرييين القدماء وريادتهم في شتى المجالات وكل روافد العلوم والفنون.

اشار الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ، الى انه سوف تقدم خلال الحفل عدد كبير من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية مثل حلوة يا بلدي، دعاء، نسم علينا الهوي، كلمات، رقصة عزيزة، تانجو، وبعض من موسيقي بليغ حمدي ، ذلك بصحبة فرقة انامل شرقية.

يذكر ان الدكتورة منال محى الدين، ولدت في أسرة فنية، وبدأت العزف على آلة الهارب في سن العاشرة من عمرها، وأصبحت أول عازفة هارب منفرد مصرية في أوركسترا القاهرة السيمفوني، ونجحت في تحقيق الجماهيرية لهذه الآلة غير المألوفة، لتصبح اسما لامعا ارتبط بهذه الآلة مصريا وعالميا.