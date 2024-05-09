طرح الإعلان الرسمي للفيلم السعودي "بسمة" قبل عرضه على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة نتفليكس عن الإعلان الرسمي لأول عمل تخرجه النجمة السعودية فاطمة البنوي ويحمل عنوان "بسمة"، والذي من المقرر انطلاق عرضه 6 يونيو.

"بسمة" فيلم سعودي درامي جديد يتناول موضوع الصحة النفسية بأسلوب يحمل المشاهد في رحلة مؤثرة ومليئة بالمشاعر والأحاسيس.

الفيلم من بطولة النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، ويمثل أول عمل إخراجي لها، وسيعرض حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 6 يونيو المقبل.

يتناول الفيلم الذي كتبته فاطمة كنص سينمائي، قصة شابة سعودية تعود إلى مسقط رأسها في جدة بعد إكمال دراستها الجامعية في الولايات المتحدة، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة.

تصطدم بسمة بواقع مرير لأب يعاني من مرض عقلي وعلاقات عائلية مضطربة.

وبالرغم من محاولاتها المستمرة لتقديم كل الدعم لوالدها، تجد نفسها فريسة نوبات الغضب المفاجئة التي تنتابه، والتي تثقل كاهلها وتزيد همومها.

ووسط كل هذه الفوضى، تواجه بسمة ضغوط ومشكلات في قصة الحب التي تعيشها.

وتظهر لمسة فاطمة في السيناريو والإخراج، لتلقي الضوء على موضوعات مهمة في حياتنا كالواجبات العائلية وتنمية الذات ومشكلات الصحة النفسية.

الفيلم هو أيضًا من بطولة فاطمة البنوي، في دور بسمة، إلى جانب كوكبة من النجوم من بينهم ياسر الساسي بدور والد بسمة، ومي حكيم (بدور منال) وطراد سندي (بدور وليد) ومحمد فوزي (بدور مالك).