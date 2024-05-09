صابر الرباعي يتغزل بحبيبته علي الطريقة المصرية في أغنيته الجديدة "الباشا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب صابر الرباعي مساء اليوم الخميس أحدث أعماله الغنائية، وهي أغنية الباشا والتي سيفتتح بها موسم أغاني الصيف، ليقوم بعدها بطرح مجموعة من أغاني ألبومه الذي يقوم بإنتاجه من خلال شركة R&M.

أغنية الباشا من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة والألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبدالجابر.

وقال الفنان صابر الرباعي في بيان صحفي عن "الباشا": "هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قمت بتغيير مود الأغاني التي أقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلمات الأغنية حتى تتناسب مع الشارع المصري وواثق أن الأغنية ستنال إعجاب الكثيرين".

وتقول كلمات الأغنية "الباشا أبو وردة في خده بيمسي على الحلوين، ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين، من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات، ده جمال وأصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات، الباشا أما بيتكلم وكأنه بيعزف عود، سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود".