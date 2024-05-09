دنيا المصري: بيشتموني في الشارع بسبب "حق عرب" وأحمد العوضي رشحني لدور سميحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت الفنانة دنيا المصري أن الفنان أحمد العوضي هو من رشحها لدور سميحة في مسلسل "حق عرب"، الذي عرض في رمضان ٢٠٢٤.

وقالت في برنامج حواديت الناس مع المذيعة يمنى بدراوي، إنها أحبت دور سميحة وهو مكتوب على الورق قبل أن تجسده، ومنذ البداية استعانت بالسيناريست محمود حمدان، وسألته "حعمل سميحة إزاي".

وأشارت دنيا إلى أن أول مشاهدها في مسلسل "حق عرب" كانت مع الفنانة وفاء عامر والفنان رياض الخولي، مؤكدة أن وفاء عامر قالت لها "لو عملتي الدور ده بيقين شخصي وحب هتروحي في حتة تانية"، مضيفة "وبالفعل تحقق كلامها، فقد أصبح مسلسل حق عرب فاتحة خير عليا ومن الممكن أن أصفه بأنه نقطة تحول في حياتي الفنية، فقد وصل نجاح العمل وتميز شخصية سميحة إلى أن بعض الناس بتشتمني في الشارع بسبب صراعها مع عرب".

وعن مشاركتها في مسلسل "بيت الرفاعي" مع النجم أمير كرارة، قالت إنها جسدت شخصية داليا زوجة الفنان أحمد رزق، وهي شخصية عكس دور سميحة تماما، مشيرة إلى أن أصعب مشاهدها في المسلسلين، كان مع شخصية سميحة، وتحديدا وهي تتعرض للضرب، وأيضا مشهد رشها للعوضي بالمياه، بالإضافة إلى مشهد الخيانة ومشهدها وهي تأخذ بصمة والدها.

وأشارت دنيا إلى أنها تحب مسلسلات الـ30 حلقة لأنها تمنح فرصة كبيرة للممثل أن يعيش بداخل الشخصية لفترة، مؤكدة أنها تكتسب المزيد من الخبرات، وأن البطولة المطلقة لها وقت.

وعن أحلامها قالت إنها تتمنى تقديم أعمال سينمائية متميزة، لأن السينما بها تفاصيل كثيرة، قائلة : "نفسي أعمل عمل سينمائي أفرش فيه عضلاتي الفنية".

وقالت إنها ترى أن مديحة كامل وسناء جميل من أجمل الشخصيات الفنية، ولكنها تتمنى في النهاية أن تكون دنيا المصري.

وأوضحت أن الجمهور ما زال يناديها بأسماء شخصياتها، مثل فردوس وريتال وسميحة وداليا، وأن هناك عدد من الفنانين لهم فضل كبير عليها، منهم: الفنانة مي عز الدين والفنانة لوسي التي جسدت دور والدتها في البيت الكبير.

