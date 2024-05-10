إيزابيل أوبير رئيسة لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وقع اختيار إدارة مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام، على الممثلة والمنتجة الفرنسية إيزابيل أوبير لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان.

وكشفت إدارة المهرجان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن اختيار "أوبير" لرئاسة لجنة التحكيم الدولية، وعلقت: "ستكون إيزابيل أوبير رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي سترافقنا في مغامرة مهرجان البندقية السينمائي الدولي الحادي والثمانين، وقالت الممثلة عند قبولها العرض أن هناك تاريخ طويل وجميل بين بينالي السينما وبيني، أن أصبح متفرجًا متميزًا هو شرف لي، السينما وعد أكثر من أي وقت مضى، السينما هي وعد للهروب لإلقاء نظرة جيدة على العالم متحدين في اختلاف أذواقنا وأفكارنا".

إيزابيل أوبير هي منتجة وممثلة فرنسية شاركت وفازت بالعديد من الجوائز العالمية وكانت مشاركتها الأولى بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 1988 بفيلم "Story of Women" وفازت بجائزة "أفضل ممثلة"، مرورًا بفيلم "La Ceremonie" عام 1995 وفوزها بنفس الجائزة، كما فازت بجائزة "الأسد الخاصة" تكريمًا لمسيرتها السينمائية عام 2015، ومرة أخرى عام 2019 وفوزها بجائزة "جائزة أفضل إسهام سينمائي دولي".

ورشحت "إيزابيل هوبير" لجائزة أوسكار وحيدة بمسيرتها وهي "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن فيلم الدراما "Elle" عام 2017.

يذكر أن، مهرجان فينسيا السينمائي سيقام في دورته الـ 81 هذا العام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

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