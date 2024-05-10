نرمين الفقي تشارك جمهورها أحدث جلسة تصوير أمام الأهرامات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة أثناء زيارتها لمنطقة الأهرامات بصحبة عدد من أصدقائها.

ونشرت نيرمين الفقي، مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

والتقطت نرمين الفقي صورًا أمام الأهرامات، وآخرى وهي تقبل تمثال أبو الهول، حيث حازت الصور على إعجاب عدد كبير من المتابعين.

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي كان مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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