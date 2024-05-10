هنا الزاهد وشقيقتها فرح يرقصان في حفل زفاف لينا الطهطاوي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها الفنانة فرح الزاهد على حضور حفل زفاف المذيعة لينا الطهطاوي الذي أقيم مساء أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت هنا وفرح بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما يرقصان على نغمات إحدى أغاني المطرب محمود العسيلي الذي قدم عددا من أغانيه في حفل الزفاف.

واحتفلت لينا الطهطاوي بزفافها على البلوجر محمد فرج بحضور الأهل والأقارب وعدد من الأصدقاء.

وكان محمد فرج قد انفصل عن زوجته نوران نصر بعد زواج دام سنتين.

كما تداولت شائعات خلال الفترة الماضية حول زواج المطرب عزيز مرقة من المذيعة لينا الطهطاوي.

ورد "مرقة" وقتها على هذه الشائعات، قائلا: "أنا ببقى مستغرب أوي الناس اللي على السوشيال ميديا ازاي بيبقوا حاسين أنهم فاهمين القصو كلها، من حاجتين شافوها على السوشيال ميديا".

وأضاف: "بس أنا ولينا كنا عارفين أننا عايزين نشتغل مع بعض أول ما اتعرفنا في ذا بلايند ديت، بعدها قعدنا نتكلم، ومش مصدق أننا أخيرا عملنا الكليب، وكان طبيعي يكون فيه مشهد أننا متجوزين، وأول مرة أشوف لينا كان في البرنامج".

يذكر أن، لينا الطهطاوي مذيعة برنامج "كلاكيت" على محطة "نجوم إف إم"، شاركت عزيز مرقة في كليب "مجنناني" الذي طرحه في وقت سابق على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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