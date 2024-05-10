موعد ومكان عزاء والدة يسرا اللوزي

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل الفنانة يسرا اللوزي، عزاء والدتها سوسن فؤاد المارديني، منزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد.

وكانت أقيمت صلاة جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي، بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة، وتواري الثرى بمقابر عائلة آل اللوزي بالإمام الشافعي.

آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي

يشار إلى أن قدمت الفنانة يسرا اللوزي، مؤخراً فيلم "ليلة العيد"، وهو بطولة كلا من : "يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في اطار اجتماعي، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل، وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة عنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

كما خاضت السباق الرمضاني الماضي 2024 بمسلسلين "المداح 4"و "صلة رحم"، وحققوا نجاح كبير وقت طرحهم.

وتعد سلسلة المداح، من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، يسرا اللوزي، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

بينما مسلسل "صلة رحم" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ويجسد دول البطولة كلًا من إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.